Испанската полиция съобщи, че е арестувала двама души, заподозрени в експлоатация на мигранти, пристигнали по време на миграционния наплив през юли в Сеута, като са им искали пари, за да спят в гаражи, негодни за обитаване.

Това е поредна проява на хуманитарната криза, от която испанската северноафриканска територия страда от седмици, след като десетки хиляди мигранти са преминали от Мароко на 30 и 31 юли. Повечето са се върнали в следващите часове, но хиляди са останали в тежки условия в малкия и претоварен град, спейки на открито или в импровизирани палатки.

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Заподозрените са „получили значителни финансови облаги, като са се възползвали от изключително уязвимото положение на мигрантите, които наскоро са пристигнали в града“, се посочва в изявление на полицията.

Около 20 мигранти са плащали по 30 евро на човек дневно, за да спят „на пода, в помещения, предназначени за паркиране на превозни средства и без подходящи условия за живот“, включително в складови помещения.

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Те са получавали матраци и одеяла само ако са заплащали цялата сума, трябвало е да плащат и за зареждане на телефоните си, а също така са били заплашвани с убийство, за да не подават сигнали за условията, в които са били принудени да живеят, допълниха от полицията.

Заподозрените са обвинени и че са предлагали нелегален транспорт от Сеута до континентална Испания срещу 6000 евро, но полицията не уточни дали подобни превози действително са били осъществени. През август полицията съобщи за ареста на петима души, които са искали до 9000 евро от наскоро пристигнали мигранти за пътуването до континентална Испания.

Редактор: Никола Тунев