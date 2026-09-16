34-годишен триатлонист от Ню Йорк почина след инцидент по време на плувната част на триатлон в Хамптънс. Лин Чунг от Куинс е бил изваден от водите на Нояк Бей, докато е участвал в 1,5-километровото плуване в рамките на Mighty Hamptons Steve Tarpinian Memorial Triathlon в Саг Харбър, пише New York Post.

Според организаторите на състезанието спасители са забелязали, че Чунг изпитва затруднения, и са се притекли на помощ. Други участници са помогнали да бъде изваден от водата с падълборд, докато спасител е започнал животоспасяващи действия. След това към него са се присъединили още спасители и полицаи, които са използвали и автоматичен външен дефибрилатор.

„Нашият спорт загуби член на любимата ни общност. Изказваме най-дълбоките си съболезнования на семейството и приятелите на спортиста“, коментират организаторите.

Триатлонистът е откаран в болница, където е установена смъртта му. Причината все още не е оповестена категорично. Случаят се разследва от съдебномедицинската служба на окръг Съфолк, като според предварителната информация Чунг е припаднал по време на състезанието.

Случаят идва по-малко от две седмици след смъртта на друг триатлонист в района. На 2 септември 38-годишният Спенсър Корвин, бивш състезател на националния отбор на САЩ, беше открит мъртъв във водите край Шелтър Айлънд. Той е бил на семейна почивка и е изчезнал след сутрешно плуване. След мащабно издирване тялото му е намерено под дока, откъдето е влязъл във водата.

Тогава началникът на полицията на Шелтър Айлънд Джим Рийд предупреди, че при плуване в открити води винаги трябва да се отчитат приливите, теченията и движението на лодки. Властите все още не са установили дали условията във водата са имали роля и при инцидента с Чунг.

Редактор: Ралица Атанасова