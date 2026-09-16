София отново ще кара колело по „Цариградско шосе“ на 20 септември. Велошествието е част от Европейската седмица на мобилността и ще премине по част от трасето на историческия финал на българския етап на Джиро д'Италия.

След емоцията от 10 май, когато 30 000 души с велосипеди изпълниха бул. „Цариградско шосе“, София отново ще даде пространство на хората на две колела. На 20 септември Столична община, „Център за градска мобилност“ ЕАД и Посолството на Кралство Дания организират градско велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността 2026.

В цифри: Как Джиро д'Италия се отрази на страната ни

Велошествието ще бъде поведено от кмета на София Васил Терзиев и ще премине по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия в София. Участниците ще се съберат в 9:30 ч. на пл. „Народно събрание“, а стартът е в 10:00 ч.

Маршрутът ще премине по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Копенхаген“, след което колоната ще се върне обратно до пл. „Народно събрание“.

Редактор: Габриела Павлова