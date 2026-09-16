От ДБ настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлагат компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин.

"Цените на горивата в България вече придобиват безпрецедентни стойности. В миналото винаги се е реагирало. Тогава, когато ние сме били част от някаква коалиция и цените на горивата стигнат определени нива, веднага се взимат мерки - държавата взима мерки, парламентът предлага и правителството действа. Сега обаче това ние не го виждаме", коментира в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

"Така както бюджетният дефицит е на безпрецедентни нива, по същия начин и цените на горивата са изключително високи. Трябва да се разбере защо тези цени са толкова високи. Дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията на "Лукойл". Ние ще инициираме такава проверка", заяви още Мирчев.

Цената на петрола премина 100 долара за барел, а дизелът гони границата от 2 евро за литър

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев призова правителството за незабавни действия и пакет от мерки заради високите цени на горивата. "Вчера Саудитска Арабия обяви, че ограничава доставките на нефт за Европа. Това означава, че между сега и края на годината можем да очакваме допълнително увеличение на цената на дизела и на бензина по бензиноколонките извън това, което вече имаме", коментира Василев.

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"При цена на петрола 100 долара през 2022 г. цената на дизела беше 1,62 евроцента и дадохме компенсации от 25 стотинки за евтините горива за всички потребители. В момента вече сме на 1,92 цента. Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството и да види, че трябва да даде компенсации?", заяви Василев.

"При 1,92 дизел това започва да се отразява на цялата верига на доставки, влиза в инфлацията и ни очаква много сериозен инфлационен шок по линия на зърно, на храни, на природен газ и по линия на петрола", добави той.

"Не виждаме никакви реални действия на правителството. Ако то изпусне тази криза, няма да можем да се оправим две години", категоричен бе Василев.

Да се намали ДДС за горивата с цел подпомагане на гражданите предлагат от "Възраждане". "Това, което се задава, е плашещо. Цената на петрола продължава да ескалира. Това може би е много добре за бюджета на Министерството на финансите, но ще е много зле за икономиката", заяви пред журналисти Димо Дренчев от парламентарната група на "Възраждане".

"Ние очакваме от органите като КЗП, Комисията за защита на конкуренцията и от правителството като цяло да предприемат някакви мерки. Дали това ще бъде корекция в цената на ДДС за горивата, защото акцизите вече са много ниски, или някакъв тип субсидия за фирмите, които ползват горива, и за гражданите, дали ще е на критерии социално слаби, но тези мерки трябва да започнат да се обсъждат, защото иначе икономическата активност ще спадне до края на годината", коментира още Дренчев.