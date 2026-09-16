Снимка: АП, БТА
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Арестувани са повече от 120 души
Нови протести, сблъсъци с полицията и арести в Турция, след мащабната акция на властите от изминалия уикенд срещу ЛГБТ+ организации и активисти.
Повече от 120 души са задържани по време на протести в Анкара и Истанбул срещу скорошните обиски и арести. Правозащитни организации определиха действията на властите като репресия срещу гражданското общество, а протестите предизвикаха засилено полицейско присъствие около ключови обществени сгради.
Сблъсъци между полиция и демонстранти на протест в Измир
Турските власти също така блокираха достъпа до уебсайтове и профили в социалните мрежи, принадлежащи на различни ЛГБТК+ сдружения, физически лица и независими медии, включително профила в X на турския клон на „Амнести Интернешънъл“.Редактор: Цветина Петрова
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