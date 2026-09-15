Снимка: ЕПА
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Турските власти обискираха ЛГБТК+ организации в няколко града
Сблъсъци между полиция и демонстранти в турския град Измир. Протестът беше срещу мащабна акция на властите, при която бяха обискирани ЛГБТК+ организации и задържани десетки активисти.
Полицията обгради участниците и им нареди да се разотидат. Последва напрежение, а срещу част от демонстрантите беше използван лютив спрей.
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Разследването обхваща над 160 души, девет организации и 13 компании в 15 провинции. Само в Измир съдът остави 16 души в ареста до началото на процеса. Правителството твърди, че операцията защитава децата и семейните ценности. Правозащитници обаче я определят като засилен натиск.Редактор: Никола Тунев
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