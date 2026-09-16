Общественият транспорт в 30 български общини е модернизиран с инвестиция за над 60 млн. евро от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линия на Плана за възстановяване и устойчивост. Проектите са реализирани в рамките на процедурата „Екологосъобразна мобилност“ и са насочени към обновяване на обществения транспорт и създаване на по-устойчива и безопасна градска среда.

По проекта са доставени 99 електробуса и са изградени 82 зарядни станции. Новите превозни средства се използват за градски и междуселищен обществен транспорт и заменят част от конвенционалния автопарк. Очакваният ефект е по-ниско енергийно потребление, по-малко шум и емисии, както и по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка. Електробусите са оборудвани за по-достъпно пътуване, включително за хора с увреждания и родители с детски колички.

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Инвестициите обхващат Казанлък, Павел баня, Айтос, Карнобат, Асеновград, Садово, Пазарджик, Пещера, Габрово, Севлиево, Враца, Монтана, Велинград, Ракитово, Сливен, Ямбол, Самоков, Ихтиман, Хасково, Свиленград, Харманли, Добрич, Петрич, Сандански, Ботевград, Шумен, Търговище, Перник и Брезник, като община Добричка участва като партньор. Обновената инфраструктура се използва от близо 940 хил. жители.

В рамките на проекта е изградена и над 26 км велосипедна инфраструктура, както и 270 осветени пешеходни пътеки. В шест общини са внедрени интелигентни цифрови решения за организация и управление на транспорта. Новите велоалеи осигуряват алтернативни маршрути за придвижване, а осветените пешеходни пътеки са насочени към повишаване на безопасността на пешеходците. В част от общините са изградени и трасета, свързващи населени места и създаващи възможности за използване на по-чисти алтернативи за транспорт.

Редактор: Ралица Атанасова