София и железопътният транспорт официално тръгват към въвеждането на единен билет, но пътниците засега няма как да го закупят. От 31 август 2026 г. влизат в сила техническите правила за национална система, която трябва да обедини пътуването с влак, метро, автобус, трамвай и тролейбус.

Наредба № Н-7 на Министерството на транспорта и съобщенията вече е окончателно приета и обнародвана на 25 август. Документът определя правилата и сроковете за изграждане и свързване на различните транспортни системи, но не въвежда незабавна продажба на общ превозен документ. Към момента няма обявена конкретна дата за старт на продажбите, не са публикувани цени за комбинираните пътувания и не е потвърдено тестово свързване между железопътния превозвач и билетната система на столицата.

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Основната идея на реформата е пътникът да може да планира, заплати и провери цялото си пътуване, независимо колко превозвачи и видове транспорт използва. За целта са предвидени национален интернет портал и мобилно приложение. За София това означава системите на Центъра за градска мобилност и „Метрополитен” да бъдат свързани с националната платформа. В момента столицата има обща билетна система за метрото и наземния градски транспорт, но влаковете не са част от нея.

Първият ключов срок за реализация на проекта е 1 януари 2027 г. До тази дата в националната система трябва да бъдат въведени данните за всички съществуващи транспортни услуги – маршрути, спирки, разписания, тарифи и местоположение на превозните средства. До 16 април 2027 г. Министерството на транспорта трябва да изгради Интелигентната система за управление на обществения транспорт и системата за разплащане между превозвачите.

Техническото привеждане на действащите билетни системи в съответствие с новите изисквания трябва да приключи до 31 август 2027 г. Ако бъде използван целият законов срок, оперативното свързване между различните оператори трябва да стане факт най-късно до 16 октомври 2027 г. В правителствената програма обаче е заложен и по-широк хоризонт, според който интегрирането на билетните системи трябва да приключи до 2028 г.

Така на 31 август започва да действа единствено нормативната рамка за единния билет. Засега има наредба, срокове и технически изисквания, докато реалната възможност за едно комбинирано пътуване с влак и градски транспорт остава за бъдещ етап.

Редактор: Мария Барабашка