Парламентът окончателно прие на второ четене новия Закон за обществения транспорт, с който се въвежда модерна система за електронен билет, валиден за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване.

Нормативният акт, заложен като ангажимент на България по Плана за възстановяване и устойчивост още през 2022 година, беше приет след дълъг период на обсъждания и критики към процеса на изработване на законодателството у нас.

Създават национална схема, обединяваща разписанията на всички видове транспорт

С приемането му се създава Национална система за единен превозен документ, която ще позволи на пътниците да закупуват с една-единствена трансакция комбиниран билет - например за пътуване с влак, автобус, самолет или воден транспорт. Системата ще бъде отворена към всички оператори и ще работи с модерни технологични стандарти, осигуряващи ефективна валидизация, контрол и справедливо разпределение на приходите.

Законът предвижда и изграждането на Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която обединява Националния транспортен модел и новата билетна система. Чрез нея държавата и общините ще получават информация в реално време за движението на превозните средства, ще могат да управляват транспортните схеми, да следят изпълнението на договорите и да определят по-прецизно субсидиите и компенсациите.

Служебният министър на транспорта Корман Исмаилов приветства решението на народните представители.

