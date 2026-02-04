На днешното заседание правителството прие две важни решения за транспортния сектор, които са пряко свързани с първото и четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Министърът на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов подчерта, че без тях финансирането по плана може да бъде ограничено или напълно спряно.

Първата реформа касае Закона за обществения транспорт. Според министъра законът е изцяло нов и поставя пътника в центъра на транспортната система. „Проблемите са ясни: разписанията на влакове и автобуси не са синхронизирани, прекачванията са трудни, а в много райони транспортът изобщо липсва. 738 населени места нямат никакъв обществен транспорт, а още 600 са формално обслужвани, но системата реално не функционира“, обясни Караджов.

Въвеждат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и кораб

Законопроектът въвежда няколко ключови промени. Първо, ще се създаде национална транспортна схема, която обединява разписанията на влакове, автобуси, авиация и воден транспорт. Прекачванията ще бъдат с минимално време за изчакване, а довеждащият транспорт ще се синхронизира с движението на влаковете. Законът предвижда минимум три транспортни връзки до всяко населено място и въвеждането на електронни системи с информация в реално време за маршрути, разписания и връзки.

Вторият основен елемент е интелигентната система за управление. Тя включва един електронен билет за цялото пътуване, чрез система за справедливо разпределение на средствата между операторите и национален транспортен модел за планиране на мрежата. За хората, които не използват електронни устройства, ще има и магнитна карта, която функционира паралелно с електронния билет.

Третата ключова реформа касае сключването на договорите за пътни превози за следващите 12 години. Министър Караджов посочи, че чрез проведен конкурс са избрани "БДЖ Пътнически превози" и "Ивкони", които ще започнат изпълнението на договорите от 13 декември 2026 г. до 11 декември 2028 г. Общата инвестиция за нов подвижен състав достига 734 милиона евро. Печалбата на операторите е ограничена нормативно до 3,57%, а всички 813 служители на БДЖ ще запазят своите длъжности и социални придобивки.

Министър Караджов подчерта, че реформите ще направят транспортния сектор по-модерен, качествен и достъпен за гражданите и фирмите в страната. „Това вече не са реформи на хартия, а реални промени, които ще подобрят услугата и ще осигурят устойчивост на системата“, заяви той.

