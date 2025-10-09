Снимка: iStock
Въвежда се дигитален портфейл, цените се закръглят надолу с въвеждането на еврото
Софиянци ще могат скоро да купуват и ползват билетите и картите си за градски транспорт директно през телефоните си. Това стана ясно, след като Столичният общински съвет прие реформата, предложена от Гергин Борисов и Борис Бонев от „Спаси София“.
Новата система предвижда създаването на мобилно приложение за градския транспорт, през което гражданите ще могат да закупуват билети, да подновяват месечни и годишни карти и да ги добавят директно в Apple Wallet или Google Wallet. При проверка ще е достатъчно едно сканиране с телефон или часовник.
„Днес софиянци можем да се поздравим с една добра новина — билетите за градския ни транспорт ще влязат и в телефоните ни“, заяви Гергин Борисов, общински съветник и член на комисията по дигитализация.
По думите му дигитализацията ще спести време, хартия и неудобството от забравени или изгубени карти. Приложението ще изпраща и известия за изтичащи абонаменти, като подновяването ще става с едно натискане на екрана.
Промени и в цените с въвеждането на еврото
От 1 януари 2026 г. билетите и картите за градски транспорт ще се плащат в евро, като цените ще бъдат закръглени надолу.
Според предложението:
билетчето 30+ ще струва 0,80 евро,
месечната карта – 25 евро,
годишната – 185 евро.
Средното намаление е около 2%, уточняват вносителите. Освен това ще се въведе добавка за нощния транспорт към картите, които досега не важаха за него, например младежката карта.
„Регулаторите не функционират и въвеждането на еврото ще бъде повод за повишения в много сектори. За нас е важно общините да не участват в подобна спекула — увеличението на социалнозначими услуги е недопустимо“, подчерта Борисов.
Реформата е резултат от над година работа и се разглежда като още една крачка към модернизацията на градския транспорт и дигиталното управление на столицата.
