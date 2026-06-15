България спечели първия си златен медал на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което се провежда в София. Отличието донесе гимнастикът Николай Тодоров, който триумфира в многобоя при спортната гимнастика.

Тодоров събра общо 22.100 точки, след като получи оценка 12.600 на земя и 9.500 на успоредка. Така той се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка и донесе първата световна титла за българската делегация на шампионата.

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Успехът на националния отбор беше допълнен от Радослав Тончев, който завоюва сребърен медал с резултат от 11.700 точки. Тончев участва само със съчетание на земна гимнастика, но въпреки това успя да се нареди сред най-добрите в надпреварата.

При мъжете българският тим в състав Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов спечели бронзов медал в отборното класиране. Костадинов остана на крачка от индивидуален медал, след като завърши четвърти в многобоя.

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В Световното първенство участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели, които се съревновават в пет спорта - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. Успешното начало на шампионата дава сериозни надежди за още отличия за българските представители.

Редактор: Ралица Атанасова