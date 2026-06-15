Продължават ремонтите по ключови пътни артерии в страната. От туристическия бранш изразиха възмущение тези дейности да се случват в началото на активния летен сезон, а от Агенция „Пътна инфраструктура” уверяват, че дейностите ще приключат в края на юни. Темата коментира зам.- председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той каза, че тревогите са основателни, защото когато възпрепятстваш придвижването на туристи и почиващи, реакциите винаги са негативни. "Някои от тях, когато разберат за така планирани ремонти в началото на сезона, преориентират своите почивки в определени случаи към конкурентни туристически дестинации", допълни още експертът. И допълни, че всяка година браншът е изправен пред този проблем .

Какви са проблемите и приоритетите на туристическия бранш на прага на летния сезон

Димитров каза, че има насрочена среща с АПИ и с председателя на Комисията по туризъм в парламента, за да бъдат обсъдени тези проблеми. По негови думи трябва да има диалог още преди началото на сезона, а браншовите организации да бъдат уведомявани за планираните ремонти, за да предупреждават туристите. Той също така посочи, че е наясно с това, че пътищата трябва да бъдат ремонтирани и то в подходящи за тази цел условия. На въпроса дали има сигнали за отменени резервации Димитров отговори, че на този етап няма, но и ремонтите не са започнали толкова активно.

Експертът коментира и проблема с намалелия поток от германски туристи . Той подчерта, че трябва да има чартърна политика и "държавата да подпомага реализирането и финансирането на такива полети, за да има устойчив туризъм".

Димитров е на мнение, че на настоящото правителство трябва да се даде време, за да стане ясно дали ще има добро сътрудничество между туристическия бранш и институциите. Според него кабинетът има нагласа бизнесът да бъде чут.

Димитров посочи, че тази година се очакват туристи от Гърция, скандинавските страни, Германия, а също така и на българи.

Зам.-председателят каза още, че правят всичко възможно, за да увеличават заплатите на заетите в сектора. Също така допълни, че има проблем с наемането на служители.

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Редактор: Цветина Петрова