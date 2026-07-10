Държавата подготвя мащабно обединяване на данните от тол системата, пътните камери и контролните институции, което трябва да засили контрола върху нарушенията по пътищата и събирането на пътни такси. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос на NOVA.

По думите му в момента се извършва задълбочен анализ на възможностите информацията, която се събира от различните системи, да бъде използвана съвместно от държавните институции.„Цялата информация, която съществува в тол системата, не трябва да остава само там. Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото“, заяви министърът.

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Според него една от основните цели е да бъде осигурен по-ефективен контрол върху движението по републиканската пътна мрежа, включително превишаването на скоростта и неплатените тол такси. „Искаме държавата да има наблюдение върху всички нарушения. Има проблем с част от тировете, които се опитват да избегнат плащането на тол такси - това трябва да бъде прекратено“, посочи Шишков.

Той обясни, че в процеса ще бъдат включени институции от няколко министерства, като крайната цел е изграждането на единна система за обмен на информация и контрол. „Колкото по-бързо успеем да обединим тези системи, толкова по-голям ще бъде ефектът както върху пътната безопасност, така и върху събираемостта на таксите“, каза министърът.

По думите му работата по проекта вече е започнала, но реализацията ще изисква време заради необходимата координация между различните ведомства. „Това няма как да стане за един месец. Говорим за обединяване на структури и данни от четири министерства. Работата обаче върви в тази посока“, подчерта Шишков.

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Той определи проекта като част от по-широка реформа в управлението на пътния контрол и събирането на такси. „Реформите трябва да се правят внимателно, но и достатъчно бързо. Всяка грешна стъпка може да ни струва скъпо. Затова целта е да изградим система, която да има максимален ефект както срещу нарушителите на пътя, така и срещу тези, които не плащат дължимите такси“, заяви министърът.