Корпорация КУБ съобщи, че няма отнети техни имоти. Изявлението е във връзка с образувания иск от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), въз основа на който Апелативният съд във Варна потвърди решение за отнемане в полза на държавата на имущество, за което е установено, че е придобито със средства от незаконна дейност.

"Видимо от съобщението на комисията става въпрос за случай, чиято давност е от 2013-2014 г. и следователно няма никакво касателство към нашата компания или който и да било от проектите ѝ. В случая се упоменават и лица, осъдени - очевидно за престъпна дейност, с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити (очевидно доказано по съдебен път, след като вече е на ред КОНПИ) в резултат на престъпна дейност преди 12-13 г.", се казва в съобщението но КУБ.



От корпорацията заявяват, че те и местността "Баба Алино" не са тъждествени помежду си. "В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към КУБ Корпорация, освен факта, че с тях споделяме една и съща територия, в която няма сметосъбиране и улична регулация, и споделяме едни и същи инфраструктурни неволи", посочват още в съобщението си КУБ.

Съдът във Варна постанови конфискация на имот в „Баба Алино“ заради незаконно придобити средства

Припомняме, че според съда по делото е доказано сериозно разминаване между официално декларираните доходи на проверяваните лица и стойността на придобитото от тях имущество. Магистратите са приели, че това несъответствие е съчетано с доказателства за престъпна дейност, от която са били генерирани финансови средства.

Сред активите, които окончателно остават предмет на конфискация на тази съдебна инстанция, са парцел от 1548 кв. м в местността „Баба Алино“ край Варна, лек автомобил и дялове от недвижим имот, включен в капитала на търговско дружество.

Освен това, магистратите потвърдиха задължението на ответниците да изплатят на държавата над 133 хил. лева, представляващи стойността на два недвижими имота, които междувременно са били продадени и вече не могат да бъдат отнети пряко.

Решението на Апелативния съд във Варна не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

Редактор: Цвета Лазаркова