Писателят Салман Рушди предупреди, че свободата на словото е под „реална заплаха“ в различни части на света, след като беше отличен с културната награда „Либератум“ на церемония в Лондон, посветена на свободата на изразяването, предаде БТА.

„Живея в САЩ и никога не съм си представял, че ще има такава атака срещу свободата на словото, идваща от властите в родината на Първата поправка“, заяви 79-годишният писател в интервю за "Ройтерс". По думите му нападките срещу журналисти, писатели, комедианти, творци и интелектуалци заради различни мнения показват тревожна тенденция, но срещу нея вече се води сериозна обществена и съдебна съпротива.

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Рушди посочи, че свободата на изразяване е под натиск и в родната му страна Индия. „Настъпи момент, в който трябва отново да водим битка, за която си мислехме, че вече сме спечелили. Оказва се, че сме я спечелили само за известно време“, каза той.

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Писателят е под смъртни заплахи от 1989 г. след публикуването на романа “Сатанински строфи”, заради който тогавашният върховен лидер на Иран Рухола Хомейни издаде предупреждение, призоваващо за убийството му. През 2022 г. Рушди беше нападнат с нож по време на литературно събитие в щата Ню Йорк, при което загуби зрението на едното си око, а едната му ръка остана трайно увредена.

„Имам късмет, че съм добре. Почти четири години след нападението съм се възстановил дотолкова, доколкото е възможно“, каза авторът. Той допълни, че през последните три години е издал три книги и вече работи по нов литературен проект.

Носителят на наградата „Букър“ е автор на 23 книги, сред които романите „Родените в полунощ“, „Последният дъх на Мавъра“ и „Шалимар клоунът“.

Културното отличие „Либератум“ се присъжда за творчески постижения и принос към междукултурното разбирателство. Сред предишните му носители са архитектката Заха Хадид и режисьорът Франсис Форд Копола.

Редактор: Ралица Атанасова