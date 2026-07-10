Европейската комисия одобри присъединяването на Унгария към Европейската прокуратура (EPPO) по искане на Будапеща. С това страната става 25-ият член на Европейския съюз, който участва в дейността на институцията.

От Комисията посочват, че решението е в съответствие с намеренията на новото унгарско правителство на Петер Мадяр за възстановяване на върховенството на закона. Европейската прокуратура ще има постоянно присъствие в страната и ще отговаря за разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.



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От ЕК подчертават, че решението има значение и за бъдещото разширяване на Съюза, тъй като всички държави, които ще се присъединяват към ЕС занапред, ще трябва да бъдат част от Европейската прокуратура.

Говорител на Европейската комисия уточни, че прокуратурата ще може да разследва предполагаеми злоупотреби с европейски средства в Унгария, извършени след 1 юни 2021 г. - датата, на която институцията започна работа.

Предстои унгарските власти да предложат трима кандидати за европейски прокурор, от които ще бъде избран един за работа в централата на прокуратурата в Люксембург. Освен това, Будапеща трябва да номинира и кандидати за делегирани европейски прокурори.



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След присъединяването на Унгария единствените държави членки на ЕС, които остават извън оглавената от Лаура Кьовеши институция, са Дания и Ирландия. Участието в Европейската прокуратура е доброволно, тъй като тя е създадена чрез механизма на засиленото сътрудничество, който позволява на група държави членки да развиват по-тясно сътрудничество в определени области на европейската политика.

Редактор: Иван Иванов