Легендарната британска певица Бони Тайлър почина на 75-годишна възраст, съобщи „Би Би Си“, позовавайки се на официално изявление на близките на звездата.

„С огромна тъга семейството и екипът на Бони съобщават, че тя почина снощи в болница в Португалия вследствие на заболяването, от което беше лекувана“, се казва в изявлението.

Певицата Бони Тайлър е изведена от изкуствена кома

Близките на изпълнителката призовават за уважение към личното им пространство в този тежък момент, като допълват, че по-късно ще бъде разпространена допълнителна информация.

В края на април Бони Тайлър претърпя операция на червата в болница в град Фаро. Седмица по-късно състоянието ѝ се влоши и лекарите я поставиха в кома. Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния ѝ Уелс през декември.

Историята на една легенда

Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), известна с псевдонима Бони Тайлър е родена в село Скиуен, Южен Уелс на 8 юни 1951 г. Притежава характерен дрезгав глас, който се дължи на неуспешна операция на гласните връзки.

Започва музикалната си кариера през 1975 г. За първи път е забелязана от скаута за таланти Роджър Бел в клуб в Суонзи. Издава първия си сингъл „Lost in France“ през 1977 г.

Нейната кънтри-поп балада It's a Heartache, издадена същата година, достига четвърто място в британската класация за сингли и трето място в американската класация Billboard Hot 100.

Най-големият ѝ хит - Total Eclipse of the Heart, се появява шест години по-късно - през 1983 г., като този път оглавява класациите и от двете страни на Атлантика. Такава тя става първият изпълнител от Уелс, изпълнил хит номер едно в САЩ.

Миналата година тя издава клубна версия на Total Eclipse of the Heart с продуценти Дейвид Гета и Hypaton, озаглавена Together. А през 2026-а – 43 години след излизането си, оригиналната песен премина границата от един милиард слушания в Spotify.

Бони тайлър е номинирана за наградата „Грами” за хита си Vampires in Love. Има и още две номинации – за албума Faster Than the Speed ​​of Night и за сингъла Here She Comes.

Тайлър представя Обединеното кралство на конкурса „Евровизия“ през 2013 г., като заема 19-о място от общо 26 участници, а през 2023 г. е удостоена с ордена MBE за приноса си към музиката.

През юли 1973 г. Тайлър се омъжва за джудиста Робърт Съливан. Двамата няма деца.

Редактор: Иван Иванов