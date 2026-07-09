Легендарните „Ролинг Стоунс“ представиха най-новия си албум с грандиозно шоу с дронове в небето над Лондон. 25-ият студиен албум на групата „Форейн Тънс“ ще излезе официално в петък.

Той включва 14 парчета, като в записите участват прочути музиканти като Пол Маккартни, Робърт Смит от "The Cure" и Чад Смит от "Red Hot Chili Reppers".

"Ролинг Стоунс" с нов албум, в който отново ще звучи Чарли Уотс (ВИДЕО)

В албума участва и покойният Чарли Уотс, като записът е направен по време на една от последните студийни сесии на барабаниста.

Редактор: Никола Тунев