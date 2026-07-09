Днес започва приемът на кандидатури за нов лидер на Лейбъристката партия, който ще стане и премиер на Великобритания. Тази надпревара се очаква да бъде само с един кандидат - Анди Бърнам.

Бившият кмет на Голям Манчестър се нуждае от подкрепата на поне 80 депутати съпартийци, за да се кандидатира за поста, но се очаква подкрепата за него да е много по-голяма. Всички други потенциални претенденти се оттеглиха от надпреварата.

Бившият министър на отбраната Ал Карнс, който обмисляше да се кандидатира, потвърди късно вчера, че няма да се състезава с Бърнам. „Надявах се, че надпреварата за лидерството ще ни даде възможност за истински дебат, но месеци на вътрешнопартийни борби в Лейбъристката партия не са това, от което страната се нуждае в момента. Трябва да се съсредоточим върху работата. Анди Бърнам си заслужи това и има пълната ми подкрепа“, посочи Карнс в изявление.

Депутатът Анди Бърнъм ще се кандидатира за премиер на Обединеното кралство

Процесът по издигане на кандидатури ще продължи до 16 юли. Много вероятно е Бърнам да бъде обявен за нов лидер на Лейбъристите още на следващия ден и да стане министър-председател след среща с крал Чарлз III на 20 юли.

Стармър обяви миналия месец, че ще подаде оставка веднага щом неговата центристка партия избере негов приемник. Той беше избран за премиер през юли 2024 г., но подаде оставка след две години на поста, белязани от поредица от грешки и погрешни преценки, които подкопаха авторитета му, както в партията, така и сред обществото.

Бърнам прекара почти десетилетие начело на Манчестър, преди да се завърне в парламента, след като спечели частичен парламентарен вод, проведен миналия месец. Той обещава радикални промени и се ангажира да обърне тенденцията на нисък икономически растеж след финансовата криза от 2008 г. чрез концепция, наречена „манчестъризъм“ - бизнес ориентиран социализъм, който разчита на привличане на частни инвестиции за големи инфраструктурни проекти и на децентрализация на властта чрез предоставяне на повече правомощия на местните общности.

Снимка: БТА, Peter Byrne/PA via AP

Лейбъристът ще се изправи пред много от същите политически и икономически предизвикателства като Стармър. Сред тях са освен слабият икономически растеж, също влошеното състояние на обществените услуги и кризата с разходите за живот.

Бърнам обеща приемственост във външната политика, като написа в лондонския вестник „Таймс“, че „ангажиментът на правителството към НАТО и към британското ядрено възпиране ще остане категоричен“. Той заяви и, че Великобритания ще остане твърд съюзник на САЩ и силен поддръжник на Украйна.

Редактор: Цвета Лазаркова