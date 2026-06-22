Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнъм, заяви, че ще се кандидатира за поста на министър-председател, само няколко часа след като Киър Стармър обяви, че подава оставка, предаде Ройтерс. Бърнъм се завърна в Камарата на общините, след като преди дни спечели частичните избори в Мейкърфийлд.

Зад кандидатурата му застана и бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който заяви, че ще подкрепи Бърнъм за поста на британски премиер. По този начин той се оттегля от надпреварата и засилва позицията на Бърнъм като фаворит.

Британският премиер подаде оставка

По-рано Стрийтинг, който през май подаде оставка от правителството на Стармър в знак на протест, обяви, че ще участва във всяка надпревара за поста.

Днес обаче той изрази подкрепата си за Бърнъм, като посочи, че двамата са разговаряли надълго и нашироко през последните дни. Стрийтинг заяви, че е убеден, че под ръководството на Бърнъм ще има място за идеите му за "прогресивния капитализъм".

Номинациите за заместник на Стармър като лидер на Лейбъристката пария ще започнат на 9 юли и трябва да приключат до средата на месеца. Ако борбата за поста се ожесточи, нов лидер ще бъде избран до септември.

Редактор: Цвета Лазаркова