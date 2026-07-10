Американските власти повдигнаха обвинения срещу осем мъже, заподозрени в участие в мащабен заговор за терористична атака срещу ММА галавечер, проведена в Белия дом през юни в присъствието на президента Доналд Тръмп.

Според обвинителния акт, внесен в съд в щата Охайо, групата е планирала нападение с дронове, заредени с експлозиви, както и стрелба по посетителите на събитието. Обвиняемите са изправени пред тежки обвинения, свързани с тероризъм, заговор за убийство и подготовка на атака срещу федерални служители.

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Разследването сочи, че подготовката е започнала още през май. Заподозрените са събирали оръжия, боеприпаси, взривни вещества, защитна екипировка, комуникационна техника, дронове и друго оборудване, необходимо за извършването на нападението.

Само няколко дни преди събитието – на 10 юни – правоохранителните органи получили информация за потенциална заплаха, което довело до разкриването и предотвратяването на заговора.

Според съдебни документи планът е предвиждал първо дронове с експлозиви да ударят района на мероприятието, а след настъпилата паника участниците в групата да открият огън по хората, опитващи се да се евакуират.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че обвиняемите са от няколко щата, сред които Охайо, Мисури, Вашингтон, Небраска и Калифорния. Според разследващите те са били мотивирани от радикални антиправителствени и конспиративни възгледи и са възприемали атаката като средство за дестабилизиране на федералната власт.

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Редактор: Цветина Петкова