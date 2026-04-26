Изпълняващият длъжността главен прокурор на САЩ Тод Бланч съобщи, че мотивите на заподозрения за произведените изстрели по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом се разследват, но първоначалните данни сочат, че той е планирал да атакува представители на американската администрация, „вероятно включително и президента“.

В интервю за NBC Бланч заяви, че според разследващите заподозреният може да е сглобил оръжието си в хотел. По думите му нападателят „не е стигнал далеч и е бил задържан сравнително бързо, като едва е преминал периметъра на сигурността“.

Главният прокурор посочи още, че разследването работи по версията, че заподозреният е пътувал с влак от Лос Анджелис до Чикаго, а след това до Вашингтон. Тези движения се проверяват като част от опита да се реконструира маршрутът и подготовката на атаката.

Бланч потвърди, че срещу задържания ще бъдат повдигнати официални федерални обвинения в понеделник. Той добави, че към момента няма данни заподозреният да съдейства на разследващите органи.

Междувременно стана ясно, че агентът, който е бил ранен при стрелбата, вече е изписан от болница. Защитната екипировка е изиграла ключова роля за предотвратяване на по-сериозни последици.

Делото вече е в компетентността на федерален съд, а подробности на този етап ще се предоставят единствено от прокуратурата на окръг Колумбия.

От Службите съобщиха, че се извършва цялостен преглед на произхода, контактите и възможните мрежи на заподозрения, за да се изяснят мотивите му и да не бъде пропуснат нито един детайл.

Разследването продължава паралелно с оценка на нивото на заплаха и потенциални рискове за държавни лица.

Тод Бланч изрази увереност, че предстоящата държавна визита на британския монарх Чарлз III във Вашингтон ще се проведе при пълни мерки за сигурност. Според предварителната информация визитата на краля трябва да започне във вторник следобед местно време, като американските служби за сигурност вече са в засилен режим на готовност.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова