Тръмп след стрелбата: Беше доста травмиращо за Мелания, аз помислих, че е паднал поднос
Евакуираха Тръмп след стрелба във Вашингтон, ранен е агент на Secret Service (ВИДЕО)
Американски военен спечели от залози със секретна информация
Мощно торнадо удари Северна Оклахома
Министърът на военноморските сили на САЩ се оттегля от поста си
Ангел Найденов: Ако Тръмп извади САЩ от НАТО, това ще е краят на една епоха в сигурността
Кметът на Вашингтон заяви, че властите нямат основание да смятат, че има други замесени лица
Въоръжен мъж е атакувал контролно-пропускателен пункт на Secret Service по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом, на която присъстваха президента Доналд Тръмп, първата дама и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Властите смятат, че е действал сам.
Инцидентът е станал във фоайето на хотел „Вашингтон Хилтън“ около 20:36 ч. местно време, съобщи кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър на пресконференция.
Полицията съобщава, че заподозреният е бил въоръжен с пистолет, дългоцевно оръжие и няколко ножа. Той е бил откаран в местна болница за медицински преглед.
По предварителна информация полицията смята, че арестуваният е произвел изстрел. По данни на полицията той е бил гост в хотел „Вашингтон Хилтън“, където се е провеждала вечерята. На въпрос кого е целял нападателят, задържан на охранителния пункт, властите заявиха, че това е „част от разследването“.
Президентът Доналд Тръмп беше бързо изведен от сцената от агенти на Secret Service, след като прозвучаха изстрели по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън“. Държавният глава, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета му са в безопасност.
Агент на Secret Service е бил прострелян в защитната си екипировка и е настанен в болница.
Тръмп съобщи в социалните мрежи, че нападателят е задържан. По данни на правоохранителните органи, цитирани от CNN, заподозреният е 30-годишен мъж от Калифорния.
По думите на кмета на столицата агентите на Secret Service са спрели нападателя на място. При инцидента един агент е бил ранен и е транспортиран в болница, където получава медицинска помощ.
Баузър заяви, че към момента властите нямат основание да смятат, че има други замесени лица, и че нападателят вероятно е действал сам.
Правоохранителните служители са участвали в престрелка със заподозрения, съобщи Джеф Каръл, който е временен началник на полицията в столичния департамент.
По думите му мъжът е пробил през контролнo-пропускателен пункт, но е бил бързо „пресрещнат“ от служители на охраната.
Въпреки престрелката заподозреният не е бил улучен, но е бил задържан и транспортиран в местна болница за преглед.
Каръл съобщи още, че униформен служител е бил ударен в бронежилетката си. Той също е откаран в болница за лечение, като според информацията е в „добро състояние и добро настроение".
