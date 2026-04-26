Въоръжен мъж е атакувал контролно-пропускателен пункт на Secret Service по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом, на която присъстваха президента Доналд Тръмп, първата дама и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Властите смятат, че е действал сам.

Инцидентът е станал във фоайето на хотел „Вашингтон Хилтън“ около 20:36 ч. местно време, съобщи кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър на пресконференция.

Полицията съобщава, че заподозреният е бил въоръжен с пистолет, дългоцевно оръжие и няколко ножа. Той е бил откаран в местна болница за медицински преглед.

По предварителна информация полицията смята, че арестуваният е произвел изстрел. По данни на полицията той е бил гост в хотел „Вашингтон Хилтън“, където се е провеждала вечерята. На въпрос кого е целял нападателят, задържан на охранителния пункт, властите заявиха, че това е „част от разследването“.

Президентът Доналд Тръмп беше бързо изведен от сцената от агенти на Secret Service, след като прозвучаха изстрели по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън“. Държавният глава, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета му са в безопасност.

Агент на Secret Service е бил прострелян в защитната си екипировка и е настанен в болница.

Тръмп съобщи в социалните мрежи, че нападателят е задържан. По данни на правоохранителните органи, цитирани от CNN, заподозреният е 30-годишен мъж от Калифорния.

По думите на кмета на столицата агентите на Secret Service са спрели нападателя на място. При инцидента един агент е бил ранен и е транспортиран в болница, където получава медицинска помощ.

Баузър заяви, че към момента властите нямат основание да смятат, че има други замесени лица, и че нападателят вероятно е действал сам.

Правоохранителните служители са участвали в престрелка със заподозрения, съобщи Джеф Каръл, който е временен началник на полицията в столичния департамент.

По думите му мъжът е пробил през контролнo-пропускателен пункт, но е бил бързо „пресрещнат“ от служители на охраната.

Въпреки престрелката заподозреният не е бил улучен, но е бил задържан и транспортиран в местна болница за преглед.

Каръл съобщи още, че униформен служител е бил ударен в бронежилетката си. Той също е откаран в болница за лечение, като според информацията е в „добро състояние и добро настроение“.

