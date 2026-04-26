Стрелба по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом доведе до спешна евакуация на президента Доналд Тръмп от сцената в хотел „Вашингтон Хилтън“ от агенти на Secret Service. По информация на властите президентът, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета са невредими.

Тръмп съобщи в социалните мрежи, че нападателят е бил задържан. По данни на правоохранителните органи заподозреният е 30-годишен мъж от Калифорния.

Евакуираха Тръмп след стрелба във Вашингтон, ранен е агент на Secret Service (ВИДЕО)

Президентът заяви, че когато за първи път е чул изстрела, си е помислил, че „поднос е паднал“. „Чух шум и си помислих, че е табла, която пада. Чувал съм това много пъти - беше доста силен звук и идваше от сравнително далеч“, каза той.

Президентът отбеляза, че реакциите на присъстващите са били различни: „Някои хора са разбрали много бързо какво се случва, а други – не“.

По думите му съпругата му Мелания е реагирала веднага. „Мисля, че веднага разбра. Тя каза: „Това е лош звук“.

Тръмп подчерта, че стрелецът „изобщо не е достигнал до зоната“ и е бил на значително разстояние. „Той тръгна в атака от около 50 ярда, така че беше много далеч от залата“, каза президентът.

По думите му реакцията на охраната е била бърза и ефективна: „Движеше се бързо. А времето за реакция беше отлично. Агентите извадиха оръжията си и докато той се приближаваше, те вече стреляха. Бях наистина впечатлен“.

Президентът заяви, че е искал да остане на събитието, но е бил посъветван да напусне по съображения за сигурност. „Искахме да останем тази вечер. Борих се с всички сили“, каза той. Въпреки това органите на реда са настояли, че най-безопасното решение е евакуация и прекратяване на събитието.

Тръмп определи случилото се като „доста травмиращо“ за първата дама Мелания Тръмп и похвали бързата реакция на службите. „Всичко се разви изключително бързо. Но времето за реакция беше наистина впечатляващо и ще пренасрочим събитието“, обеща той.

Президентът подчерта, че администрацията няма да прекрати публични събития заради подобни инциденти. „Няма да позволим на никого да превземе обществото ни. Няма да отменяме събития, защото не можем да си го позволим“, заяви той.

Тръмп използва инцидента и като аргумент за засилване на сигурността на президентските събития, включително планираната нова бална зала в Белия дом, която според него ще бъде по-голяма и значително по-защитена, включително с бронирано стъкло и защита срещу дронове.

Редактор: Цветина Петкова