Парадът на 14 юли по повод националния празник на Франция се очертава да бъде демонстрация на сила и на умения, се казва в публикация на „Фигаро“.

В него ще участват повече военни, отколкото са участвали миналата година. 10 000 военнослужещи ще преминат по булевард „Шан-з-Елизе“ в Париж. Миналата година те бяха 7000. Броят на сухопътната и въздушната бойна техника в парада ще бъде с 30 процента по-голям спрямо миналата година. Украйна ще бъде в центъра на парада, защото на него са поканени да участват близо 40 страни от Коалицията на желаещите, готови да предоставят гаранции за сигурност на тази страна, след като там влезе в сила мирно споразумение.

Франция отбеляза националния си празник с мащабен военен парад

Сред участниците в парада ще и военни, които са разгърнати на Източния фланг на НАТО, а именно в Естония, Полша или Румъния.

За първи път едновременно с преминаването на сухопътната бойна техника ще прелетят и хеликоптери на нея. Два „Миража“ ще последват френските въздушни патрули, които ще участват във въздушно шоу. Един от двата „Миража“ ще е с цветовете на украинското знаме. Екипажът на „Миражите“ ще е смесен френско-украински.

Редактор: Цветина Петрова