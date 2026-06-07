За неделя НИМХ обяви жълт код за обилни валежи и гръмотевици в части от Източна и Южна България. На много места там ще се развива купесто-дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, възможни са и градушки.

Минималните температури ще са от 15 до 19 градуса, а максималните - между 25 и 30 градуса, в София - около 26.

По Черноморието ще бъде облачно, с временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса, температурата на морската вода е около 20 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

В планините след обяд ще бъде облачно, на много места с краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра - около 13.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петрова