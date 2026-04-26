Президентът Доналд Тръмп беше бързо изведен от сцената от агенти на Secret Service, след като прозвучаха изстрели по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън“. Държавният глава, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и членовете на кабинета му са в безопасност.

Агент на Secret Service е бил прострелян в защитната си екипировка и е настанен в болница. "Служителят на реда беше улучен от много близко разстояние с много мощно оръжие, а бронежилетката си свърши работата“, каза Тръмп и добави, че е разговарял с него. „Той се справя чудесно“, отбеляза държавният глава.

Тръмп съобщи в социалните мрежи, че нападателят е задържан. По данни на правоохранителните органи, цитирани от CNN, заподозреният е 31-годишен мъж от Калифорния.

Според представители на правоохранителните органи той е жив и получава медицинска помощ за нараняванията си. Източник от полицията уточнява, че той се намира в местна болница с травми, получени при обезвреждането му.

Органите на реда съобщават, че заподозреният е бил въоръжен с пистолет, дългоцевно оръжие и няколко ножа, освен това е действал сам. По данни на полицията той е бил гост в хотел „Вашингтон Хилтън“, където се е провеждала вечерята.

По предварителна информация полицията смята, че задържаният е произвел изстрел. На въпрос кого е целял нападателят, задържан на охранителния пункт по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом, полицията заяви, че това е „част от разследването“.

Video from the table of RFK Jr and Stephen Miller at tonight's White House Correspondents' Dinner. Pete Hegseth was spotted walking through the room.



A gunman reportedly breached the Hilton and was killed by the Secret Service.

Президентът заяви, че събитието ще бъде пренасрочено в рамките на 30 дни. Тръмп обяви, че „мъж е щурмувал контролно-пропускателен пункт за сигурност, въоръжен с няколко вида оръжия“.

Той подчерта, че самият той не е пострадал. По думите му нападателят е бил „неутрализиран от изключително смели служители на Secret Service“. Малко след стрелбата Тръмп даде пресконференция от Белия дом: „Искам да благодаря на първата дама, защото това беше доста травмиращо за нея. Тя много пъти ми е казвала, че работата ми е опасна, но това важи и за нея – за нея също е опасно”.

Тръмп: Борих се с всички сили да остана на вечерята на кореспондентите в Белия дом

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е искал да остане на вечерята на кореспондентите на Белия дом, но съображенията за сигурност са надделели.

„Искахме да останем тази вечер. Борих се с всички сили“, каза той. Въпреки това, по думите му, органите на реда са настояли, че най-безопасното решение е събитието да бъде отменено.

Тръмп определи стрелбата тази вечер като „доста травмираща“ за първата дама Мелания Тръмп и похвали правоохранителните органи за бързата им реакция.

„Всичко се разви изключително бързо. Но времето за реакция беше наистина впечатляващо и ние ще пренасрочим събитието“, обеща той.

Президентът подчерта: „Няма да позволим на никого да превземе обществото ни. Няма да отменяме събития, защото не можем да си го позволим“.

"Shots fired," screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals.

Тръмп: Заподозреният за стрелбата е самостоятелно действащ нападател, не се вижда връзка с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на пресконференция в Белия дом, че заподозреният за стрелбата по време на медийната гала вечеря във Вашингтон най-вероятно е действал сам, предаде АФП.

„Разгледахме всички обстоятелства, случили се тази вечер, и ще кажа, че това не е особено сигурна сграда. По мое мнение той е самостоятелно действащ нападател“, каза Тръмп, като го определи като „побъркан“ и добави, че няма основания да се смята, че атаката е свързана с войната в Иран. Той допълни, че заподозреният е „потенциален убиец“ и е бил „въоръжен с множество оръжия“.

Според старшия кореспондент на CNN Джош Кембъл, бивш агент на ФБР, екипът на Secret Service около президента Доналд Тръмп е реагирал точно според обучението си, когато е възникнала внезапна заплаха.

„Те са в постоянна готовност да реагират при всякакъв потенциален риск за президента или за лицата, които охраняват. В този случай изглежда, че са направили точно това“, коментира Кембъл по време на пряко излъчване на CNN.

В момента, в който агентите са осъзнали опасността, специализиран екип за контраатака (Counter Assault Team) незабавно е извел президента от сцената.

След задържането на въоръжения мъж, директорът на ФБР Каш Пател призова обществеността да споделя „всякаква информация, свързана с този инцидент“.

ФБР анализира балистични доказателства и иззето дългоцевно оръжие от мястото, както и че се провеждат разпити на свидетели.

„Няма твърде маловажна или незначителна информация. Ще разгледаме всичко. Също така ще интервюираме присъстващите и ако някой разполага с информация, нека се свърже с органите на реда - ФБР или столичната полиция“, призова той.

Пател допълни, че разследващите ще проучат „в детайли“ миналото на заподозрения.

Президентът Доналд Тръмп използва съботния пробив в сигурността в хотел „Вашингтон Хилтън“, за да аргументира необходимостта от новата бална зала, която планира да изгради в Белия дом, като подчерта, че тя ще осигури по-високо ниво на защита за бъдещи събития.

„Това не е особено сигурна сграда и не исках да го казвам, но именно затова трябва да разполагаме с всички елементи, които планираме в Белия дом“, заяви Тръмп по време на пресконференцията си. „Всъщност става дума за по-голям салон и много по-сигурен – защитен срещу дронове, с бронирано стъкло. Имаме нужда от тази бална зала“, смята президентът на САЩ. Той публикува и снимка на арестувания.

Вечерята на кореспондентите в Белия дом е ежегодно официално събитие във Вашингтон, организирано от асоциацията на журналистите, отразяващи президента. Традиционно присъстват държавният глава, политици и знаменитости, а събитието включва хумористични речи, осмиващи политиката. Известна е с възможността за неформално общуване между властта и медиите.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петкова