Една от най-популярните български актриси – Йоанна Темелкова се включи в ефира на „Събуди се“, където разказа за решението си да напусне актьорската професия и да започне нов живот в Испания заедно със семейството си.

В момента Темелкова живее в района на Коста Бланка със съпруга си, режисьорът и актьор Мартин Гяуров, и техния син Филип.

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Актрисата призна, че славата и общественото внимание са се превърнали в тежест, която е носила години наред. „Има хора, които са родени за това да бъдат популярни, да приемат вниманието на другите и да издържат на него. Аз не можех повече. Имах нужда да дишам спокойно, да ходя спокойно“, сподели тя.

По думите ѝ решението да се оттегли от сцената не е било внезапно, а резултат от дълъг вътрешен процес. Днес тя казва, че се чувства по-свободна и по-близо до себе си от всякога.„Чувствам себе си. Събудих любопитството си към живота и към малките неща. Чувствам се прекрасно“, разказа Темелкова.

След като напуска професията, семейството взема и още едно важно решение – да се премести да живее в Испания.

По думите на актрисата идеята за живот в чужбина отдавна е съществувала, но окончателното решение е било взето изненадващо бързо. „Буквално за няколко месеца се взе решението, организира се всичко и дойдохме насам“, каза тя.

Любопитен факт е, че преди преместването семейството никога не е живяло в района на Коста Бланка и е направило крачката почти изцяло водено от желанието за промяна.

Темелкова призна, че една от основните причини за голямата промяна е била желанието да осигурят различна среда за своя син.

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Тя разказа, че детето им бързо се е адаптирало към новия живот и е оценило атмосферата в Испания. „Харесва ми, че хората са много усмихнати и че всички играят футбол“, казал Филип само два месеца след преместването.

Според актрисата именно щастието на детето ѝ е най-голямото доказателство, че семейството е взело правилното решение.

Макар да не изключва възможността един ден отново да застане пред камера или на сцена, Темелкова сподели, че засега няма подобни планове. В момента тя се занимава с озвучаване на аудиокниги и предпочита да даде време на себе си и семейството си да се адаптират към новия живот.

„С Марти сме си казали поне година-две да не мислим за актьорската професия. Ако животът покаже нещо друго – ще видим“, каза тя.

Въпреки това признава, че Испания предлага интересни възможности, тъй като в региона се снимат множество международни продукции.

Въпреки че е избрала да живее извън страната, Йоанна Темелкова подчерта, че продължава да носи България в сърцето си и не изключва възможността някой ден да се завърне.

„Обичам безкрайно много нашата държава. Обожавам планините ни. Защо да не се върна някой ден?“, каза тя.

Засега обаче актрисата признава, че е намерила спокойствието, което дълго е търсила, и се наслаждава на новия си живот под испанското слънце.

Редактор: Цветина Петкова