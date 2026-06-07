Все повече родители избират сами да проверяват децата си за употреба на наркотици. Не в кабинет, не след сигнал, а у дома. Първа за тази тенденция публично заговори Ева Кикерезова.

Тя признава, че тества 16-годишния си син вече две години: "Първият път, в който му пуснах теста, буквално се сринах. Просто докато чаках резултата".

Резултатът досега винаги е бил отрицателен. Но напрежението остава същото всеки път.

"Той не се е чувствал по никакъв начин унизен от това", споделя тя.



Според нея темата не трябва да бъде табу, защото зад позицията ѝ стоят спомени, които и днес я преследват. Според нея не става дума дали трябва да се вярва, че не се използват наркотици, а да се доказва това. Тя сподели, че си спомня случаи от миналото, свъзрани с употреба на наркотици от познати или деца на техни познати.

20 задържани при акция срещу наркоразпространението в столичния квартал „Христо Ботев“ (СНИМКИ)

Вносителят на тестове за алкохол и наркотици Робърт Ахабабян казва, че все повече родители търсят категоричен отговор на въпроса, който ги тревожи най-много - употребява ли детето им наркотици.

"Увеличение на употребата на наркотици има, това е сериозен проблем", каза Робърт и допълни, че още от началните класове децата са обект на дилърите. Той посочва, че тестовете

Във всяка една аптека може да си купите нормални уринни тестове, достъпни са, от порядъка на 1,5-2 евро, казва Робърт. Освен уринни и слюнчени тестове съществуват и други начини за проверка. Например, когато родител попадне на съмнително вещество в джоба или раницата.

Но какво следва, когато тестът е положителен? Според Робърт именно тогава много родители допускат най-голямата грешка - агресия. Той се опитва да обясни, че трябвад а се подхожда внимателно.



Междувременно Ева Кикерезова предупреждава, че при наркотиците няма безобидно „само веднъж“. А ако резултатът някога се окаже положителен, тя е категорична – паниката, гневът и шамарите няма да помогнат: "Зарежете всичко, абсолютно всичко останало и се притечете на вашето дете на помощ, за да може да го измъкнете от там".

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