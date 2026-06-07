Мъж е с тежки изгаряния след взрив на автомобилна газова бутилка в столичния квартал „Младост 1“. Инцидентът е станал рано тази сутрин в блок 41, а по първоначална информация експлозията е избухнала в пространството между етажите на сградата.

Все още не е ясно защо газовата бутилка се е намирала в общите части на блока. След подадения сигнал на място незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Районът около жилищната сграда е бил отцепен, а живеещите в блока са били евакуирани като предпазна мярка. Според очевидци взривът е бил изключително силен и е предизвикал сериозни щети в сградата.

Взрив на газова бутилка в "Лозенец", има ранен (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Много силно се гърмеше, много силно. Погледнах да видя какво става и видях, че идват хора и коли. Оказа се, че е в нашия блок. Аз живея на 11-ия етаж и много се уплаших. Всички слизаха надолу, а аз съм с опериран крак. Двама полицаи се качиха и ми помогнаха да сляза“, разказа живеещата в блока Надежда.

Друг свидетел на инцидента, Росица, разказа за нанесените материални щети. „Между етажите имаме стъклена врата с армирани стъкла. След взрива всички стъкла бяха на пода“, каза тя.

По информация на властите пострадалият мъж е собственик на газовата бутилка. Той е транспортиран в болница със сериозни изгаряния и към момента му се оказва медицинска помощ.

Мъж е с изгаряния след взрив на газова бутилка в апартамент в Хасково

Причините за инцидента се изясняват. Разследващите работят по установяване на обстоятелствата, довели до взрива, както и защо бутилката е била оставена в общите части на жилищния блок.