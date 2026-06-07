Проливните дъждове през последните дни повишиха нивата на много реки у нас и на места причиниха тежки наводнения. За критично състояние на речното корито на река Стряма алармира кметът на пловдивското село Ръжево Конаре Гюрга Дарджонова. За голямата опасност тя е сигнализирала пет институции включително е изпратила и писмо до премиера Румен Радев.

Река Стряма в землището на село Ръжево Конаре изглежда буквално като джунгла. В речното корито са налице силно избуяла дървесна и храстова растителност. Има значителни наноси, а на места са се образували острови и стеснения, което възпрепятства нормалното преминаване на водата. Огромни дървета, паднали в коритото образуват своеобразни бентове и при едни по-високи води има риск реката да залее 8 намесели места. За това в селото настояват за незабавното почистване на коритото и укрепване на бреговете, предвид и дъждовете, които се очакват през следващите дни.

Нова техника за справяне с бедствия ще има в 245 общини

При всеки по-обилен дъжд жителите на село Ръжево Конаре се молят река Стряма да не излезе от коритото си и да ги залее. 81-годишната Райна Маркова се притеснява водата да не отнесе къщата ѝ.

"Няма спане. Дойде ли водата, отнася целия ни живот, каквото сме построили и направили за децата си", споделя Райна Маркова.

"Ако продължат да падат още дървета, може да стане страшно", разказва друг жител.



Хората си спомнят водното бедствие преди 3 години, когато реката преля и наводни десетки къщи в близкото село Песнопой. А в Ръжево Конаре отнесе земеделски ниви. В момента заради непочистеното корито се свличат диги, а водата продължава да изяжда земеделски площи.

"Реката е стигнала почти до пътната инфраструктура между двете села Ръжево Конаре и Ръжево. Тоже да срути пътя. А училището ни е средищно и събира от всичките населени места деца", казва Йовка Качева.

Законодателни пречки спират почистването на река Стряма, въпреки държавната помощ

За да не се стигне до бедствие, хората отново настояват за спешни мерки от държавата. Речното корито край село Ръжево Конаре е в окаяно състояние.

"Реката се намира в критично състояние. Освен растителността, която е вътре в коритото на реката, бреговете на река Стряма започнаха да падат в самото корито от не почистване и неукрепване на коритото. Това е предпоставка за евентуално наводнение на селото, както на Ръжево Конаре, така и на другите села", заяви кметът на селото Гюрга Дарджонова.

Кметът на селото няма правомощия да почисти речното корито. Притеснени са и в съседните села на община Марица - Калековец и Стряма.

Кметът на селото по закон няма правомощия да почисти речното корито. Притеснени са и в съседните села на община Марица- Калековец и Стряма.

"Настоявам някой да поеме отговорност, някой от институциите да поеме отговорност за укрепване и почистване на река Стряма. В момента това, което наблюдаваме, е всяка една институция си прехвърля отговорността една на друга. В крайна сметка някой трябва да отговаря за реката", каза още кметът.



През миналата година междуведомствена комисия е обходила критичния участък, който е дълъг 75 км. Издадено е предписание.

"Предписано е да се почисти от „Напоителни системи“. Но трябва да се установи дали това е в рамките на областния управител, или на „Напоителни системи“. Това, което е записано в протокола от миналата година, е че част от участъка е на „Напоителни системи“, коментира директорът на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" Васил Узунов.



Областният управител обяснява, че когато коритото на реката попада в населеното място отговорността за почистването е на общината, а извън регулацията - на държавата. В случая обаче областният управител не може да изпълни задължението си, не само защото не разполага с необходимата техника.



"Нямаме никакви финансови възможности за това нещо, никакви средства", казва областният управител Георги Янев.



За това всички областни управители в страната настояват за законодателни промени като предлагат на дружеството „Напоителни системи“ да се вмени цялостната поддръжка на речните корита у нас.



"Например, ако кметът намери средства и изчисти в урбанизираната, какъв бил ефектът, ако ние не изчистим извън урбанизираната, почти никакъв. Т.е. трябва да има цялостно решение на проблема. Не трябва реката да се дели на административни граници", казва още Янев.



И докато централната и местна власт делят границата на правомощията си, то хората продължават да живеят в страх.



Повече гледайте във видеото.