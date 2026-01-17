Над 40 милиона евро ще предостави държавата на общините и общинските предприятия за наемане на безработни за дейности като почистване на дерета, залесяване и прочистване на сухи речни корита. Целта е превенция на бедствия и ограничаване на риска от наводнения. Въпреки това, редица общини в Пловдивска област, макар и готови да кандидатстват, на практика не могат да се възползват от средствата заради законодателни пречки.

Кметовете на осем населени места по течението на река Стряма алармират за лошото състояние на коритото и реалната опасност от нови наводнения. След специално обследване, извършено преди три месеца, местната власт настоява за спешни мерки, за да не се повтори бедствието от преди три години, когато реката преля и наводни десетки домове.

Кметовете на Калековец и Трилистник се опасяват, че река Стряма ще залее селата им

Жителите на село Трилистник продължават да живеят със страха от ново прииждане на водата. През 2022 г. река Стряма заля над 120 къщи. Част от хората все още не са успели да възстановят домовете си, а някои семейства, включително с деца, продължават да живеят във временни постройки.

В момента коритото на реката е силно обрасло с растителност и затлачено с клони и дънери. По думите на кмета на Трилистник Мирчо Петров, отговорността за почистването на участъците извън регулацията на населените места е на държавното дружество „Напоителни системи“. Това обаче означава, че общините нямат право сами да извършват дейности или да наемат хора по държавната програма. „Не ни се позволява да влезем и да почистим коритото навреме. Ако го направим, рискуваме сериозни глоби“, посочи Петров. По думите му има седемкилометров участък, който при високи води отново може да залее селото.

Сходна е ситуацията и в община Калояново, където най-застрашени са селата Песнопой, Иван Вазово, Горна и Долна махала. Там също има натрупана растителна маса от години, която представлява сериозен риск при проливни дъждове. И тази община не може да се възползва от държавната програма заради липса на правомощия.

От община Калояново вече са сигнализирали Министерството на земеделието с настояване за конкретни превантивни действия. Целта е да се избегнат повторни наводнения и да се гарантира спокойствието на хората.

Три години след потопа в Карловско: Две от пострадалите села все още нямат връзка помежду си

По информация на областния управител на Пловдив Христина Янчева, „Напоителни системи“ вече са започнали почистване в най-критичния участък на река Стряма. По цялото 40-километрово трасе обаче има и други опасни зони, където техниката на дружеството няма право да навлиза.

Според Янчева проблемът е в разпокъсаната отговорност за управлението на речните корита – част от тях са общински, други са под контрола на областните управители, а трети – на „Напоителни системи“. Това прави цялостното и навременно почистване трудно.

Повече гледайте във видеото.