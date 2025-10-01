Три години след потопа в Kарловско, две от пострадалите села продължават да нямат връзка помежду си. Нямат и връзка с основния път към Kарлово. Причината е отнесеният мост над река Стряма между селата Розино и Слатина.

Това е най-голямото съоръжение, разрушено при опустошителното наводнение през септември 2022 г. На място стърчат единствено арматура и бетонни колони – неми свидетели на бедствието.

Неговото възстановяване е спряно поради липса на финансиране от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Mинистерския съвет. Заради липсата на моста сега хората са принудени да пътуват с 20 км повече, за да стигнат до съседното село или до Карлово, където част от населението работи и учи.

9 МЕСЕЦА ПО-КЪСНО...СЛЕДИТЕ ОСТАВАТ: Стихията, която потопи карловските села

Жителите на двете населени места са принудени да избират между рисковано преминаване през реката или дълги обиколни маршрути.

„Кой както може. При първия дъжд преминаването е невъзможно. Хората буквално се давят, други заобикалят по 17–18 км. За да стигнат до аптека, изминават 35 - 40 км в двете посоки. Това е ад“, заяви кметът на Слатина Николай Стоянов.

Кметът на Карлово Емил Кабаиванов обясни, че строителството е спряло още в началото на лятото поради липса на средства.

„Последното финансиране беше авансово - през 2024 г. Изградени са 19 пилоти и 28 колони. Но без нови средства строителят няма как да продължи. Кандидатствали сме на 28 март, вече е септември – седем месеца чакаме отговор“, подчерта той.

Необходимата сума за довършване на моста е около 2,5 млн. лева. Според Кабаиванов, ако парите бъдат отпуснати, съоръжението може да бъде завършено в рамките на 100 дни.

НЕИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ: Жители на наводнените карловски села още чакат държавата да им плати тока

Кабаиванов изрази и сериозно безпокойство заради непочистеното корито на река Стряма, което е публична държавна собственост. „Реката сега изглежда малка, но при обилни валежи става бурна и унищожителна. Това вече сме го видели. Очакваме „Напоителни системи" да си свършат работата, защото без укрепване и почистване, няма да има спокойствие“, предупреди той.

Двамата кметове призоваха Междуведомствената комисия да се събере спешно и да отпусне финансиране, за да бъде възстановен животът на хората от пострадалите села.