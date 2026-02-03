Министерството на труда и социалната политика предвижда нови мерки за справяне с бедствията в 245 общини. Всички 28 регионални пожарни служби в страната ще бъдат оборудвани със съвременна техника. Сред предвиденото оборудване са дронове с термокамери за наблюдение и реакция при горски пожари, както и ръчни, моторни и акумулаторни инструменти за пожарогасене и комуникационно оборудване.

Общата стойност на подадените проектни предложения е 7 млн. евро, осигурени по инициатива на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз. Проектите ще се изпълняват в партньорство с общините и Националната асоциация на доброволците.

С изпълнението им ще се повиши капацитетът за борба с пожари и наводнения, както и координацията между пожарните служби и доброволците при съвместни спасителни акции.

Целта на процедурата е пожарникарите и доброволците да бъдат по-добре подготвени за бъдещи кризи, като разполагат със съвременна техника и по-добра защита. Общините също ще бъдат снабдени с оборудване за пожарогасителни и спасителни дейности, което ще повиши капацитета на доброволните формирования и готовността им за съвместни действия с професионалните служби.

Освен за закупуване на техника за ефективно реагиране при горски пожари, наводнения и други бедствени ситуации, средствата ще могат да се използват и за обучения и съвместни учения между пожарникари и доброволци с цел подобряване на координацията и практическата подготовка.

Министър Борислав Гуцанов обяви и допълнителна мярка за превенция и справяне с последиците от бедствия. С над 40 млн. евро общините ще могат да наемат безработни за почистване на дерета, речни корита и други рискови зони, както и за разчистване след бедствия.

Редактор: Ралица Атанасова