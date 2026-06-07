"Храната "изяжда" близо една трета от семейния бюджет. Средно всеки от нас харчи над 2150 евро годишно за храни и напитки. Но как да пазаруваме по-умно, без да прекарваме часове в брошури и сравнения? Млад програмист от София създава безплатната платформа „Знам цените“, която събира всичко на едно място.

След години в Нидерландия Елица Вранчева се връща в България и бързо разбира, че животът тук отдавна не е толкова евтин, колкото мнозина си представят.



"Kато почти всеки българин в чужбина и аз се вълнувах за това, че България влиза в еврозоната и ми направи впечатление, че няма такъв добър източник, който да се види как са се развили цените през времето", разказа младата жена. Тя допълва, че от два месеца е в София и иска да продължи да развива проекта.

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Само за два месеца сайтът привлича над 40 хиляди потребители, а най-посещаваната секция са промоциите.

"За жалост ние, като обикновени потребители, няма как да ги контролираме. Но може пък да пазаруваме по-информирано за да спестим пари", казва още Елица.

Така Елица слага край на безкрайното ровене из брошури и сравняването на цени. Най-изгодните намаления са само на един клик разстояние.

Тя съветва да се наблюдават по-скоро цените, а не процентите на намаленията: "Защото на моменти те могат да са минус 70%, минус 60%, но най-важна е цената, която плащаме в момента".

Елица разказва, че продуктите може да се търсят по категория.

Но платформата не показва само промоции. Тя разказва и историята на цените. Елица проследява движението на 82 продукта през последното десетилетие. А победителят по поскъпване е повече от категоричен - черешите. Ако килограм череши 2015 година са стрували едно евро и 23 цента, 2025 година са 6 евро и 78 цента. Но има и продукти, които са се повишили минимално.

Елица споделя, че е изненадана, че бананите, например са един от продукциите с най-стабилната цена през тези 10 години.

Общото между всички продукти е, че 2022 година е най-рязкото поскъпване. Елица казва, че средният ръст на цените е 17%, а това е значително и тогава се дължи на войната в Украйна. След това се вижда как постепенно падат до 2024 г. През миналата година ръстът е 12,64%.

И към следващата категория на “знам цените” - имотите. Елица казва, че в Пловдив цените са най-стабилни. На година се увеличават средно около 10-15%. Докато, например, в София има по 20% увеличение през някои годините. Добрич откъм цени е най-достъпен.



И докато цените на храните и имотите вървят нагоре с бърза скорост, най-плавно растат заплатите. Именно затова според Елица информираното пазаруване вече не е навик, а необходимост.



"Изглежда, че хората, които използват промоциите, спестяват около 11 евро на едно пазаруване", завършва Елица.

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