Снимка: Мари Харитова, NOVA
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Огънят обхвана над 1000 декара, а силният вятър го насочва към село Церово
Огромен пожар край 69-ия километър временно блокира движението по "Тракия" и в двете посоки. Движението по АМ „Тракия“ вече е изцяло отворено и в двете посоки. Няма опасност за населените места в района.
Около 15:00 часа пламъците прехвърлиха магистралата, което по-рано през деня наложи спешното ѝ затваряне и в двете посоки.
Видео: Мари Харитова, NOVA
По-рано през деня трафикът към Пловдив се осъществяваше по обходен маршрут през пътен възел „Мирово“ (път I-8) – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно, като временно бе ограничено и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона.
Видео: Мартин Георгиев, NOVA
Заради затварянето се образува сериозен транспортен хаос, а придвижването по обходните трасета се затрудняваше допълнително и от обърнат тир, потвърди кметът на община Лесичово Веселина Милкова.
Огънят пламна малко преди обяд между пазарджишките села Церово и Славовица. Заради вятъра и високите температури той се разрасна бързо, като към момента обхваща площ от над 1000 декара. Очевидецът Кочо Георгиев, който е подал сигнал на тел. 112, разказа пред NOVA, че огнената стихия се е движила с плашеща скорост и е прехвърлила магистралата само за около час
Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви. Огънят навлезе и към гората в близост, засягайки дъбови масиви.
Говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов обясни, че температурите на терен надхвърлят 36-38 градуса, а основният проблем пред огнеборците е поривистият вятър, който често сменя посоката си
Видео: Кочо Георгиев
В ефира на NOVA NEWS комисар Калоян Дончев, който е началник на Националния оперативен център към МВР, заяви, че няма опасност за населените места. „Пожарът е спрян в източна посока. Намалено е разпространението към населените места, твърде далеч е от тях”, успокои комисар Дончев. Той уточни, че няма данни и за опасно замърсяване на въздуха в района, но посъветва хората в близост да затворят прозорците си при задимяване и да не предприемат никакви рискови действия.
Видео: Кочо Георгиев
Горящ тир блокира временно движението на "Тракия"
От Община Лесичово и полицията предупредиха, че заради стихията най-вероятно скоро ще бъде затворен и пътят към село Лесичово.
Видео: Кочо Георгиев
Заради усложнената обстановка в борбата с огнената стихия в землището на пазарджишкото село Славовица се включиха и военни хеликоптери. Машината AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база е излетяла в 15:28 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Екипажът подпомага гасенето на огъня от въздуха.
Видео: Кочо Георгиев
От Министерството на отбраната съобщиха, че след искане на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, втори хеликоптер AS-532 AL Cougar от състава на ВВС също се е включил в гасенето в землището на с. Славовица. Машината е излетяла от 24-та авиационна база – Крумово в 17:13 ч.
Видео: Кочо Георгиев
На терен бяха общо 14 пожарни автомобила, десетки огнеборци, служители на Държавното горско стопанство. В гасенето участваха и 85 специално обучени доброволци с 16 автомобила, чийто труд комисар Дончев определи като „безценен“. Допълнително бяха разположени и полицейски екипи, които да следят огънят да не доближава селата. На място беше изпратена и тежка техника – булдозер вече прави просеки край село Церово, за да пресекат пътя на огъня.
Снимка: БТА
Органите на реда апелират водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.
Снимка: БТА
През тази нощ пожарни екипи ще останат на място.
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