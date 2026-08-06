Огромен пожар край 69-ия километър временно блокира движението по "Тракия" и в двете посоки. Движението по АМ „Тракия“ вече е изцяло отворено и в двете посоки. Няма опасност за населените места в района.

Около 15:00 часа пламъците прехвърлиха магистралата, което по-рано през деня наложи спешното ѝ затваряне и в двете посоки.

Видео: Мари Харитова, NOVA

По-рано през деня трафикът към Пловдив се осъществяваше по обходен маршрут през пътен възел „Мирово“ (път I-8) – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно, като временно бе ограничено и движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Видео: Мартин Георгиев, NOVA

Заради затварянето се образува сериозен транспортен хаос, а придвижването по обходните трасета се затрудняваше допълнително и от обърнат тир, потвърди кметът на община Лесичово Веселина Милкова.

Огънят пламна малко преди обяд между пазарджишките села Церово и Славовица. Заради вятъра и високите температури той се разрасна бързо, като към момента обхваща площ от над 1000 декара. Очевидецът Кочо Георгиев, който е подал сигнал на тел. 112, разказа пред NOVA, че огнената стихия се е движила с плашеща скорост и е прехвърлила магистралата само за около час

Близо до отбивката за Велинград горят сухи треви, обхванати са и лозови масиви. Огънят навлезе и към гората в близост, засягайки дъбови масиви.

Говорителят на ОДМВР-Пазарджик Мирослав Стоянов обясни, че температурите на терен надхвърлят 36-38 градуса, а основният проблем пред огнеборците е поривистият вятър, който често сменя посоката си

Видео: Кочо Георгиев

В ефира на NOVA NEWS комисар Калоян Дончев, който е началник на Националния оперативен център към МВР, заяви, че няма опасност за населените места. „Пожарът е спрян в източна посока. Намалено е разпространението към населените места, твърде далеч е от тях”, успокои комисар Дончев. Той уточни, че няма данни и за опасно замърсяване на въздуха в района, но посъветва хората в близост да затворят прозорците си при задимяване и да не предприемат никакви рискови действия.

Видео: Кочо Георгиев

Горящ тир блокира временно движението на "Тракия"

От Община Лесичово и полицията предупредиха, че заради стихията най-вероятно скоро ще бъде затворен и пътят към село Лесичово.

Видео: Кочо Георгиев

Заради усложнената обстановка в борбата с огнената стихия в землището на пазарджишкото село Славовица се включиха и военни хеликоптери. Машината AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база е излетяла в 15:28 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Екипажът подпомага гасенето на огъня от въздуха.

Видео: Кочо Георгиев

От Министерството на отбраната съобщиха, че след искане на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, втори хеликоптер AS-532 AL Cougar от състава на ВВС също се е включил в гасенето в землището на с. Славовица. Машината е излетяла от 24-та авиационна база – Крумово в 17:13 ч.

Видео: Кочо Георгиев

На терен бяха общо 14 пожарни автомобила, десетки огнеборци, служители на Държавното горско стопанство. В гасенето участваха и 85 специално обучени доброволци с 16 автомобила, чийто труд комисар Дончев определи като „безценен“. Допълнително бяха разположени и полицейски екипи, които да следят огънят да не доближава селата. На място беше изпратена и тежка техника – булдозер вече прави просеки край село Церово, за да пресекат пътя на огъня.

Снимка: БТА

Органите на реда апелират водачите да шофират със съобразена скорост и да спазват дистанция, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Снимка: БТА

През тази нощ пожарни екипи ще останат на място.