Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ пропан-бутан от позиционирана цистерна в района, научи NOVA. Сигналът е получен около 08.00 ч., след като служители чули свистене. На място са пристигнали екипи на полиция и пожарна, които очакват специализиран екип от Варна да направи оглед на цистерната. Малко след 12.00 ч. аварията е било отстранена, влаковете вече се движат нормално. Няма данни за засечени високи нива на изтичане на газ.

Газов котел избухна в къща в Старозагорско (СНИМКИ)

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Снимка: Цеца Алексова, NOVA