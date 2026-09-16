Снимка: Цеца Алексова, NOVA
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Служители чули свистене и подали сигнал
Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на газ пропан-бутан от позиционирана цистерна в района, научи NOVA. Сигналът е получен около 08.00 ч., след като служители чули свистене. На място са пристигнали екипи на полиция и пожарна, които очакват специализиран екип от Варна да направи оглед на цистерната. Малко след 12.00 ч. аварията е било отстранена, влаковете вече се движат нормално. Няма данни за засечени високи нива на изтичане на газ.
Газов котел избухна в къща в Старозагорско (СНИМКИ)
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Снимка: Цеца Алексова, NOVA
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