Президентът Илияна Йотова заминава на работно посещение в Страсбург. В програмата на държавния гласа са предвидени разговори с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя му Роберта Мецола и с българските евродепутати.

Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността

Редактор: Ина Григорова