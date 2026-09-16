Снимка: БГНЕС, архив
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Предвидени са серия от срещи
Президентът Илияна Йотова заминава на работно посещение в Страсбург. В програмата на държавния гласа са предвидени разговори с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гийомар. В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя му Роберта Мецола и с българските евродепутати.
Илияна Йотова ще участва в Мюнхенската конференция по сигурносттаРедактор: Ина Григорова
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