На 13 и 14 февруари държавният глава Илияна Йотова ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия за участие в 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността. В тазгодишното издание се очаква да участват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял ​​свят.

В рамките на събитието се предвижда българският президент да проведе редица срещи, сред които с председателя на Европейския съвет Антониу Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Като утвърден форум в областта на външната политика и въпросите по сигурността, Мюнхенската конференция ще даде възможност обмен на мнения за ключовите съвременни предизвикателства и решаването им.

