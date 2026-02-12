Снимка: МС
-
-
-
-
-
-
Премиерът в оставка е на специална среща на ЕС в Лиеж
Европейските лидери се събират в белгийския замък „Алден Бизен” на специална среща, посветена на конкурентоспособността на ЕС. Държавните и правителствени ръководители ще обсъдят сценарии как Съюзът да стане по-бърз, по-гъвкав и по-малко обременен от собствените си правила. Премиерът в оставка Росен Желязков участва в срещата по покана на министър-председателя на Италия Джорджа Мелони, федералния канцлер на Германия Фридрих Мерц и премиера на Белгия Барт Де Вевер.
Лидерите от ЕС се събират на извънредна среща
► Желязков-Мелони
Премиерът в оставка Росен Желязков разговаря с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Лиеж. Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията и засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии. За срещата съобщиха от Министерския съвет в публикация във Facebook.
„Желязков и Мелони се обединиха около виждането, че Европейският съвет трябва да формулира ясни цели със срокове, така че до март да бъде изготвена пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, ефективното функциониране на вътрешния пазар и разширяване на достъпа на европейското производство до световните пазари”, написаха още от МС в социалните мрежи.
Желязков и италианският министър-председател Джорджа Мелони разговаряха и за засилване на сътрудничеството в отбранителната сфера между двете държави.
► Желязков-Мерц
„България има необходимия потенциал да повиши конкурентоспособността си в автомобилната индустрия като разшири приноса си в сектора”. Това подчерта министър-председателят Росен Желязков пред германския канцлер Фридрих Мерц, с когото разговаряха в рамките на неформалната среща на лидерите на ЕС в Лиеж, съобщиха от Министерския съвет във Facebook. „Страната ни има капацитета да се превърне от производител на компоненти в създател на високотехнологични разработки”, пишат от МС.
„Желязков отбеляза, че България е отворена за инвестиции към високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност, като автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг, благодарение на потенциала в компютърните науки и изкуствения интелект”, посочиха от министерството.
► Желязков-Щокер
Силните икономически връзки между България и Австрия и сходните виждания, които двете страни имат по отношение на ключови европейски теми като сигурност, отбрана и конкурентоспособност бяха във фокуса на разговора на премиера Росен Желязков и австрийския канцлер Кристиан Щокер. Това съобщиха от Министерския съвет. Двамата разговаряха преди началото на Европейския съвет в Лиеж.
„Премиерът Желязков изтъкна, че България цени високо огромния обем австрийски инвестиции у нас и подчерта възможностите за разширяването на двустранните търговско-икономически отношения. Ключово място сред тях заема присъединяването на България към еврозоната”, написаха от МС във Facebook.Редактор: Дарина Методиева
