Снимка: iStock
-
Турция и Гърция се съгласиха, че всякакви различия между тях могат да бъдат разрешени
-
Експерти: Изборът на Андрей Гюров е „подадена ръка” към ПП-ДБ и стратегически ход на президентството
-
Ключови изслушвания в парламента за теча на интимни записи с жени и обвиненията в блудство с дете в Сливен
-
Илияна Йотова ще връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров
-
Цветанка Андреева: Случаят „Петрохан“ ще определя първия етап на предизборната кампания
-
Доц. Милен Любенов: Изборът на Андрей Гюров за служебен премиер беше очакван
Те ще обсъдят укрепването на блока и глобалните заплахи
Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС се събират на неофициално заседание в белгийския замък „Алден Бизен” в четвъртък. Основна тема ще бъде укрепването на единния пазар и създаването на благоприятно законодателството за инвестиции, иновации и растеж. Амбициозните цели са: по-малко бюрокрация, по-силен единен пазар и подкрепа за стратегически технологии.
На форма България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.
Макрон, Фон дер Лайен и Коща обсъдиха бъдещето на ЕС в Париж (ВИДЕО)
Срещата се провежда в деликатен момент на обтегнати отношения между страните от
Европейския съюз и САЩ. В навечерието на срещата Еманюел Макрон обяви, че превръщането на Европа в „независима сила“ е единственото решение срещу икономическите заплахи от страна на Пекин и Вашингтон.
„Не вярвам в протекционизма, но не вярвам и в такъв наивен континент, където ние сме единствените в света, които не защитават местните производители. Вижте Китай - там няма шанс някой от вас да получи равни възможности с китайските играчи. Вижте САЩ - и на северноамериканския пазар няма как да получите същите възможности като тези на местните производители”, коментира Макрон.
Последвайте ни