Държавните и правителствени ръководители на страните от ЕС се събират на неофициално заседание в белгийския замък „Алден Бизен” в четвъртък. Основна тема ще бъде укрепването на единния пазар и създаването на благоприятно законодателството за инвестиции, иновации и растеж. Амбициозните цели са: по-малко бюрокрация, по-силен единен пазар и подкрепа за стратегически технологии.

На форма България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

Срещата се провежда в деликатен момент на обтегнати отношения между страните от

Европейския съюз и САЩ. В навечерието на срещата Еманюел Макрон обяви, че превръщането на Европа в „независима сила“ е единственото решение срещу икономическите заплахи от страна на Пекин и Вашингтон.

„Не вярвам в протекционизма, но не вярвам и в такъв наивен континент, където ние сме единствените в света, които не защитават местните производители. Вижте Китай - там няма шанс някой от вас да получи равни възможности с китайските играчи. Вижте САЩ - и на северноамериканския пазар няма как да получите същите възможности като тези на местните производители”, коментира Макрон.