Френският президент Еманюел Макрон посрещна в четвъртък в Париж председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща за разговори, фокусирани върху предстоящата среща на лидерите на Европейския съюз, войната в Украйна и въпросите на европейската сигурност.

Макрон прие фон дер Лайен и Коща поотделно и проведе разговори на четири очи в Елисейския дворец. Целта е да се подготви неформална среща на върха на лидерите, насрочена за 12 февруари, която ще се фокусира върху повишаване на конкурентоспособността на ЕС. На срещата, в която ще участват бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета, се очаква да бъдат обсъдени бъдещето на единния пазар на ЕС и дългосрочните стратегически цели.

Темите в дневния ред на срещата в четвъртък включваха също въпроси, свързани със сигурността и отбраната, продължаващата подкрепа за Украйна и по-широките предизвикателства пред европейския суверенитет. Срещите се провеждат на фона на засилващия се дебат относно възможността за подновяване на диалога между Европа и Русия.

По-рано тази седмица се появиха съобщения, че Еманюел Бон, главен дипломат на Елисейския дворец, е провел среща в Москва с руския официален представител Юрий Ушаков, което подхрани спекулациите за опитите на Франция да възстанови каналите за комуникация. Кремъл заяви в четвъртък, че не може нито да потвърди, нито да отрече информацията, че главният дипломат на Еманюел Макрон е пътувал до Москва тази седмица.