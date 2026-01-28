Еманюел Макрон се срещна днес в Париж с премиерите на Дания и Гренландия. Преди срещата от Елисейския дворец уточниха, че по време на работен обяд френският президент ще потвърди европейската солидарност и подкрепата на Франция към Дания и Гренландия, техния суверенитет и териториална цялост. Пред френския държавен глава премиерът на Дания Мете Фредриксен поясни, че пътят напред е ясен - европейците трябва да се подкрепят, за да създадат уверена и просперираща Европа. В знак на подкрепа, Макрон се обърна към колегите си на датски и на гренландски.

„Франция ще остане ангажирана с Кралство Дания. Гренландия не е за продажба, нито ще бъде взета. Гренландците ще решат бъдещето си. Франция ще продължи да бъде единна с Кралство Дания. Ние сме до вас. Бяхме вчера, днес сме и ще бъдем утре”, заяви президентът на Франция.

Пред студенти в университет в Париж Фредриксен заяви, че при настоящия капацитет ще бъде изключително трудно старият континент да се защитава сам. „Превъоръжаването на Европа трябва да бъде най-важното нещо в момента, обяви премиерът на Дания Мете Фредриксен”, каза премиерът на Дания.

Дания: Суверенитетът на Гренландия не подлежи на преговори

Преди да отпътуват за Париж, Мете Фредериксен и Йенс Фредерик Нилсен разговаряха в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

Искането на САЩ за контрол над Гренландия разтърси трансатлантическите отношения и ускори усилията на Европа да намали зависимостта си от Вашингтон, въпреки че миналата седмица Тръмп оттегли заплахите си за налагане на мита и изключи възможността да завземе Гренландия със сила.

Редактор: Ивета Костадинова