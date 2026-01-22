Снимка: БТА
Премиерът Мете Фредериксен заяви готовност за диалог със съюзниците, но при спазване на териториалната цялост
Дания е готова за конструктивен диалог със съюзниците си за Гренландия и сигурността на Арктика, но при спазване на териториалната си цялост. Това заяви днес датската министър-председателка Мете Фредериксен, цитирана от "Франс прес".
„Можем да преговаряме по всички политически аспекти – сигурност, инвестиции, икономика. Не можем обаче да преговаряме за нашия суверенитет“, каза Фредериксен.
Източник: Божидар Захариев, БТА
