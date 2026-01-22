Европейският съюз предприе ход за „елегантно замразяване“ на търговското споразумение с държавите от Меркосур. Документът ще бъде изпратен за разглеждане в съда, което ще отложи влизането му в сила с около две години. До това решение се стигна след засилен натиск от Франция, Ирландия, Полша и Унгария заради масовите протести на фермерите. Секторът се опасява, че европейското земеделие ще бъде жертвано в полза на индустриалните интереси.

Въпреки съдебната процедура, държави като Германия, Италия, Испания и България продължават да подкрепят договора. Те виждат в него възможност Европа да намали икономическата си зависимост от Съединените щати и Китай.

Тръмп обяви, че няма да налага мита заради Гренландия

►Новата ситуация около Гренландия

Бъдещето на Гренландия претърпя неочакван обрат по време на икономическия форум в Давос. След първоначалните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за превземане на острова със сила и налагане на наказателни тарифи, Вашингтон промени позицията си.

Постигната е договореност с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за преактивиране на споразумението за защита на Гренландия от 1951 г. Според новите условия Съединените щати ще имат водеща роля при инвестициите и отбраната на територията в рамките на Алианса.

Действията на Вашингтон успяха да обединят почти всички европейски лидери, с изключение на тези от Унгария. Като ответна мярка Европейският съюз вече замрази друго голямо търговско споразумение със САЩ, което осигуряваше облекчения за вноса на американски стоки.

Днес се провежда извънреден Европейски съвет, на който лидерите трябва да финализират общата европейска стратегия спрямо американската политика и да намерят трайни решения за стабилизиране на международните отношения.

