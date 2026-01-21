Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да налага мита на страните, които не са съгласни с плановете му за контрол върху Гренландия. Това се случи след среща между Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, на която е била оформена рамката на „бъдещо споразумение във връзка с Гренландия“.

„Въз основа на една много продуктивна среща, която проведох с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, ние оформихме рамката на бъдещо споразумение във връзка с Гренландия и, в действителност, с целия Арктически регион. Това решение, ако бъде финализирано, ще бъде изключително благоприятно за Съединените американски щати и за всички държави – членки на НАТО. Въз основа на това разбирателство няма да налагам митата, които трябваше да влязат в сила на 1 февруари. В момента се водят допълнителни разговори относно инициативата „Златният купол“, доколкото тя се отнася до Гренландия“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Американският президент заяви, че „допълнителна информация ще бъде предоставяна с напредването на дискусиите. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалният пратеник Стив Уиткоф, както и други лица при необходимост, ще отговарят за преговорите – те ще ми докладват пряко“.

