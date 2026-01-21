Президентът на САЩ Доналд Тръмп започна изказването си на Световния икономически форум в Давос с думите: „Чудесно е да се върна в красивия Давос и да се присъединя към толкова много бизнес лидери, толкова много приятели, няколко врагове и всички изтъкнати гости“.

„Обичам Европа и искам да видя Европа да се развива добре, но тя не върви в правилната посока“, заяви той, преминавайки от представянето на икономическата си програма към критики срещу континента пред аудитория, в която присъстват и европейски лидери.

Снимка: БГНЕС

Американският президент подчерта ролята на страната си, като определи Съединените щати като „икономическия двигател на планетата“. Тръмп каза пред европейските лидери, че негови приятели „вече не разпознават много от техните градове“, в очевиден намек за миграцията, като добави, че нещата в Европа не се развиват добре.

Американският президент повтори критики, залегнали и в стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналия месец, в която се твърди, че Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ и че Съединените щати трябва да ѝ помогнат да „коригира настоящата си траектория“.

Снимка: БГНЕС

Тръмп демонстрира и задоволство от усилията си да блокира проекти за възобновяема електроенергия в САЩ, изказвайки се пред аудитория, която години наред е фокусирала вниманието си върху климатичните промени и перспективите за растеж при преход към нискоемисионни енергийни източници.

В речта си той разкритикува „конвенционалната мъдрост“ във Вашингтон и европейските столици през последните десетилетия, която е позволила „увеличени държавни разходи, неконтролирана масова миграция и безкраен внос от чужбина“.

Снимка: БГНЕС

Тръмп говори подробно за имиграцията, инфлацията, инвестициите и данъчната политика. В изказването си той насочи внимание и към Латинска Америка, заявявайки: „Венецуела ще се справи фантастично“, като похвали сътрудничеството с правителството в Каракас. Тръмп посочи, че всички големи петролни компании подкрепят плана на неговата администрация за съживяване на петролната индустрия на страната, макар че на среща в Белия дом някои от тях са изразили опасения заради политическата несигурност.

Снимка: БГНЕС

„Тук, в Европа, видяхме съдбата, която радикалната левица се опита да наложи на Америка“, заяви държавният глава, критикувайки енергийните политики и цените в Германия и Великобритания. Той разви тезата, че Европа сама е ограничила икономическите си възможности, опитвайки се да намали емисиите на парникови газове и да се бори с климатичните промени.

Американският президент отдели значителна част от речта си и на Гренландия, като заяви, че само велика сила като САЩ може да я защитава, и нарече Дания „неблагодарна“ заради позицията ѝ по темата. Тръмп призна, че първоначално е възнамерявал да не засяга въпроса, но се е отказал от това, тъй като „това щеше да бъде възприето негативно“, което предизвика смях сред присъстващите.

„Имам огромно уважение както към народа на Гренландия, така и към народа на Дания. Но всеки съюзник в НАТО има задължението да може да защитава собствената си територия. Факт е, че няма държава или група от държави, които да са в състояние да гарантират сигурността на Гренландия, освен Съединените щати“, заяви Тръмп. Той аргументира позицията си с историята, като припомни, че Германия е нахлула в Дания по време на Втората световна война, след което САЩ са защитили Гренландия и по-късно са я върнали. По думите му това е било „глупав ход“.

Забележката му, че без усилията на САЩ през Втората световна война „всички щяхте да говорите немски и малко японски“, предизвика неодобрителни реакции и въздишки сред част от публиката.

Тръмп определи Гренландия като „основен национален интерес за сигурността“ на Америка и подчерта, че желанието му за придобиването ѝ не е свързано с дълбоко залегналите „редкоземни минерали“, а с геостратегическото ѝ значение. Той заяви, че търси „незабавни преговори“ за обсъждане на придобиването на острова от Съединените щати, аргументирайки се с това, че Гренландия се намира „незащитена на ключово стратегическо място между САЩ, Русия и Китай“, на фона на информацията, че през последните дни Дания е засилила военното си присъствие там.

