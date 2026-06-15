Десетки близки, приятели и граждани се събраха пред сградата на Апелативния съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежка катастрофа на Околовръстния път край града през ноември миналата година.

Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишния Джунейт Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха трима души. Сред жертвите е и 14-годишно момиче.

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На протеста присъстваха роднини на загиналите, както и съученици на момичето, които дойдоха да изразят подкрепата си към семейството. Събралите се настояват за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска.

При първоначалното разглеждане на делото Джунейт Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години.

„Настояваме за увеличаване на присъдата, защото смятаме, че наложеното наказание е минимално на фона на тежките последици от безотговорното шофиране, довело до смъртта на трима души“, заявиха близки на загиналите преди началото на съдебното заседание.

Майката на загиналата Мария призова за максимално наказание за подсъдимия.

„Настояваме за максимална присъда. Нека всички, които го защитават, ни кажат как да живеем с тази болка и как да утешим малкото дете, което остана без семейство“, каза тя.

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В подкрепа на семейството на протеста се включиха и родители на деца, загинали при пътни инциденти. Според тях подобни случаи показват необходимостта от по-строги наказания и по-решителни действия срещу войната по пътищата.

„Все повече родители на убити деца заставаме рамо до рамо. Няма да позволим паметта на нашите деца да бъде обезценявана в съдебните зали“, заявиха участници в демонстрацията.

Делото в Апелативния съд започва по-късно днес, а близките на жертвите се надяват магистратите да постановят по-тежко наказание за подсъдимия.