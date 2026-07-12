Няма мотиви в заповедта за отмяна на експулсирането на собственика на КУБ Олег Невзоров. Това обясни в предаването „На фокус” Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България” и председател на Комисията за контрол на службите. В петък бившия шеф на ДАНС Деньо Денев беше изслушан в Комисията по контрол на службите в НС.

„Бившият шеф на ДАНС не си спомня защо я е отменил след 10 дни. На това му казваме, че явно има телефонно право на някой. Ще видим, всичко ще се разбере”, каза Миланов. Относно пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски , Миланов каза, че има много въпроси за изясняване преди да се говори за сваляне на имунитета. „Основният въпрос е да се прецени и докаже престъпна дейност. Мисля, че в тази посока работи МВР - има ли престъпление, в какво се състои то, дали става дума за пране на пари и т.н. Няма да навлизам в тези детайли.Трябва да се провери и дали правилно са отразени данъчните декларации, наличните приходи и разходи. Има много въпроси, които трябва да бъдат отразени, за да може да се говори за сваляне на имунитет", каза Миланов.

Относно заобикалянето на санкциите „Магнитски”, Румен Миланов каза, че той няма пряка юрисдикция в Европа и страната, но има косвена. По думите му санкционираните по закона не могат да имат сметки в банки, които работят с щатски долари. „Именно на тази основа те могат да бъдат санкционирани от Министерството на финансите на САЩ. Актовете по закона „Магнитски” са административни, не съдебни. Те могат да бъдат обжалвани”, каза Миланов.

Запитан как работи новото правителство с прокуратурата, той каза, че е рано да се каже. „В прокуратурата има хора, които са зависими, но има и много почтени прокурори. Тук е въпросът кой ще надделее – почтеността или зависимостта”, коментира депутатът.

„Контролът върху прокуратурата, трябва да се активира”, каза Миланов.

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Редактор: Ина Григорова